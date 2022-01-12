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Новый авиамаршрут запускают на Колыме

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В Магаданской области с 19 января открывается новый авиамаршрут Магадан – Синегорье – Магадан. Его создали по поручению губернатора Сергея Носова в рамках расширения маршрутной сети внутрирегиональных перевозок.

В региональном министерстве дорожного хозяйства и транспорта ИА MagadanMedia сообщили, что рейсы будут выполняться на самолете ТВС-2МС раз в неделю по средам. Цена билета составляет 2200 рублей в одну сторону.

ТВС-2МС — это модернизированный Ан-2 с большей дальностью и высотой полета. Самолет считается более экономным с точки зрения расхода топлива.

Расстояние по трассе между Магаданом и Синегорьем составляет 480 км.

В 2019 году Владимир Путин подписал перечень поручений по вопросам повышения транспортной доступности, развития малой авиации, в том числе аэропортов Дальнего Востока.

В сентябре этого года президент поручил создать систему автоматического субсидирования авиабилетов для жителей Дальневосточного федерального округа.

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