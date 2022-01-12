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Спикер Верховной рады отреагировал на «новость» о своей смерти

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Председатель Верховной рады Украины, член партии «Слуга народа» Руслан Стефанчук ответил на сообщение украинского канала «Рада» о собственной смерти песней «Не спеши» российской рок-группы «Чайф». Народный депутат 12 января обратился к руководству канала на своей странице в Facebook, предложив журналистам послушать данную композицию.

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Днем ранее в новостной ленте канала «Рада» появилось сообщение о смерти председателя Европарламента Давида Сассоли, который скончался 11 января из-за осложнений, вызванных нарушениями в работе иммунной системы.

Однако при монтаже была допущена ошибка: зрители увидели на экране фотографию Стефанчука и надпись «Скоропостижно скончался» под ней.

Стефанчук не оставил случившееся без внимания. 12 января он разместил в Facebook ссылку на песню «Не спеши». Песня содержит следующие слова: «А не спеши ты нас хоронить, а у нас еще здесь дела. У нас дома детей мал-мала, да и просто хотелось пожить...»

Конфуз, который произошел с новостным сюжетом, в котором «похоронили» Стефанчука, вызвал бурную реакцию украинцев в соцсетях.

Пользователи считают, что реакция парламентария на случившееся оказалась оригинальной. Украинцы похвалили политика за находчивость.

«Тонко Вы их... » — отреагировала на пост Стефанчука Ирина.

«Желаю Стефанчуку долгих лет жизни!» — написала Ольга.

«Выздоравливайте, Стефанчук», — написал Руслан.

Стефанчук возглавил Верховную раду по результатам голосования, состоявшегося 8 октября 2021 года. Его кандидатуру поддержал 261 народный депутат при необходимом минимуме в 226 голосов. Ранее Стефанчук занимал пост первого вице-спикерарады.

Ранее, 7 октября, Верховная рада отправила в отставку предыдущего спикера Дмитрия Разумкова. Данное решение поддержал в том числе президент Украины Владимир Зеленский, который отмечал, что Разумков перестал быть членом команды партии «Слуга народа» и начал вести свою собственную политическую жизнь.

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