Во Франции запретят сексуальные отношения между родственниками

Правительство Франции планирует на законодательном уровне запретить сексуальные отношения между родственниками. Об этом 12 января сообщает The Times, ссылаясь на государственного секретаря по делам детей Адриена Таке.

В настоящее время интим между родственниками в стране разрешен, если в процессе не участвуют несовершеннолетние. Однако теперь сексуальные отношения будут запрещены даже между родственниками старше 18 лет.

«Независимо от возраста, у ребенка не может быть сексуальных отношений с родителем. Это не вопрос возраста, это вопрос согласия [на секс с родственником]. Мы выступаем против инцеста», — заявил Таке.

Однако он не уточнил, коснется ли закон отношений между членами в приемной семье.

Летом 2021 года стало известно, что правительство Испании утвердило законопроект, согласно которому любое действие сексуального характера будет считаться преступлением, если на него не было получено ясного и четкого согласия.

Официальный представитель испанского правительства Мария Хесус Монтеро сказала, что женское согласие на секс является «главным аспектом оценки преступлений против сексуальной свободы».