Прямой эфир
Мир
Токаев назвал успешной миссию ОДКБ в Казахстане
Авто
Производство автомобилей в России выросло на 10% в 2021 году
Мир
Раймонд Паулс назвал Латвию провинцией Запада
Мир
Киев заявил об отсутствии провокаций России на границе с Украиной
Мир
Примаков отказался работать с новым министром информации Казахстана
Мир
Захарова посоветовала Нуланд заняться ремонтом дорог в Нью-Йорке
Общество
ФМБА подготовит выпуск тест-систем для выявления «Омикрона» за 7–10 дней
Мир
Сенаторы-демократы США представят пакет санкций против РФ
Политика
В Совфеде поддержали предложение Путина по индексации пенсий
Общество
Москвичи в праздники забыли в метро шубу Деда Мороза, гармонь и квардрокоптер

Во Франции запретят сексуальные отношения между родственниками

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Правительство Франции планирует на законодательном уровне запретить сексуальные отношения между родственниками. Об этом 12 января сообщает The Times, ссылаясь на государственного секретаря по делам детей Адриена Таке.

В настоящее время интим между родственниками в стране разрешен, если в процессе не участвуют несовершеннолетние. Однако теперь сексуальные отношения будут запрещены даже между родственниками старше 18 лет.

«Независимо от возраста, у ребенка не может быть сексуальных отношений с родителем. Это не вопрос возраста, это вопрос согласия [на секс с родственником]. Мы выступаем против инцеста», — заявил Таке.

Однако он не уточнил, коснется ли закон отношений между членами в приемной семье.

Летом 2021 года стало известно, что правительство Испании утвердило законопроект, согласно которому любое действие сексуального характера будет считаться преступлением, если на него не было получено ясного и четкого согласия.

Официальный представитель испанского правительства Мария Хесус Монтеро сказала, что женское согласие на секс является «главным аспектом оценки преступлений против сексуальной свободы».

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022