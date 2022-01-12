Трамвай столкнулся с легковым автомобилем в Барнауле

В Барнауле возобновлено движение трамваев после аварии с легковым автомобилем на переезде. По данным городской администрации, ДТП произошло в 13:21 на проспекте Космонавтов в районе остановки «Шинный завод».

«Столкновение трамвая № 2 с автомобилем. Инцидент случился по вине водителя автомобиля», — пояснили в мэрии.

До 13:55 стояли в обе стороны трамваи № 1, 2, 7, 10. На данный момент движение полностью восстановили, передает altapress.ru.

Как сообщалось в конце декабря, трамвай и снегоуборочный «КамАЗ» столкнулись в Челябинской области. Пострадал один человек. Грузовик коммунальных служб Магнитогорска на высокой скорости ехал через перекресток проспекта Карла Маркса и улицы Грязнова. Водитель увидел поворачивающий направо трамвай и слегка притормозил, однако столкновения избежать не удалось.