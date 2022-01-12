Производство автомобилей в России выросло на 10% в 2021 году

Российский автопром и авторынок продемонстрировали рост основных показателей по итогам 2021 года. Об этом заявил глава Минпромторга Денис Мантуров в среду, 12 декабря.

Он рассказал, что, по предварительным данным, за 2021 год производство автомобилей в стране превысило 1,5 млн штук, что на 10% больше показателя 2020 года. Рост производства в сегменте легковушек составил порядка 8%.

Продажи новых автомашин на российском рынке за минувший год составили 1,8 млн штук, и это более чем на 6% превышает результаты предшествующего года.

По предварительным данным, в России в ушедшем году произвели 1,5 млн автомашин, а в 2020-м — 1,4 млн штук.

Министр отметил, что сохранить положительную динамику помогли меры стимулирования локализации и поддержки спроса на произведенные в России автомобили.

«Оперативно, практически в режиме онлайн оценивать ситуацию на автомобильном рынке сегодня позволяет система электронных паспортов транспортных средств, которая показывает эти данные в реальном времени», — подчеркнул Мантуров.

Ранее в этот же день вице-президент по продажам и маркетингу АвтоВАЗа Оливье Морне на пресс-конференции, посвященной итогам 2021 года, сообщил, что продажи автомобилей в России выросли на 5% в том году — до 1,65 млн. АвтоВАЗ продал в прошлом году на 2% больше машин — 351 тыс. автомобилей Lada. Доля компании в продажах легковых автомобилей в России составила 22%, снизившись впервые с 2014 года.