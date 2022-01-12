Прямой эфир
Мир
Токаев назвал успешной миссию ОДКБ в Казахстане
Авто
Производство автомобилей в России выросло на 10% в 2021 году
Мир
Раймонд Паулс назвал Латвию провинцией Запада
Мир
Киев заявил об отсутствии провокаций России на границе с Украиной
Мир
Примаков отказался работать с новым министром информации Казахстана
Мир
Захарова посоветовала Нуланд заняться ремонтом дорог в Нью-Йорке
Общество
ФМБА подготовит выпуск тест-систем для выявления «Омикрона» за 7–10 дней
Мир
Сенаторы-демократы США представят пакет санкций против РФ
Политика
В Совфеде поддержали предложение Путина по индексации пенсий
Общество
Москвичи в праздники забыли в метро шубу Деда Мороза, гармонь и квардрокоптер

Производство автомобилей в России выросло на 10% в 2021 году

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Российский автопром и авторынок продемонстрировали рост основных показателей по итогам 2021 года. Об этом заявил глава Минпромторга Денис Мантуров в среду, 12 декабря.

Поворот не туда: почему автомобили продолжат дорожать
Кризис микрочипов приводит к росту цен на сложную технику

Он рассказал, что, по предварительным данным, за 2021 год производство автомобилей в стране превысило 1,5 млн штук, что на 10% больше показателя 2020 года. Рост производства в сегменте легковушек составил порядка 8%.

Продажи новых автомашин на российском рынке за минувший год составили 1,8 млн штук, и это более чем на 6% превышает результаты предшествующего года.

По предварительным данным, в России в ушедшем году произвели 1,5 млн автомашин, а в 2020-м — 1,4 млн штук.

Министр отметил, что сохранить положительную динамику помогли меры стимулирования локализации и поддержки спроса на произведенные в России автомобили.

«Оперативно, практически в режиме онлайн оценивать ситуацию на автомобильном рынке сегодня позволяет система электронных паспортов транспортных средств, которая показывает эти данные в реальном времени», — подчеркнул Мантуров.

Ранее в этот же день вице-президент по продажам и маркетингу АвтоВАЗа Оливье Морне на пресс-конференции, посвященной итогам 2021 года, сообщил, что продажи автомобилей в России выросли на 5% в том году — до 1,65 млн. АвтоВАЗ продал в прошлом году на 2% больше машин — 351 тыс. автомобилей Lada. Доля компании в продажах легковых автомобилей в России составила 22%, снизившись впервые с 2014 года.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022