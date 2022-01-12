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В Москве нашли мертвым бывшего помощника Жириновского

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Бывшего помощника лидера партии ЛДПР Владимира Жириновского Александра Зубкова нашли мертвым в его квартире в Москве. Об этом 12 января «Известиям» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

По информации источника, 3 января в полицию обратилась 83-летняя тетя Зубкова, обнаружившая тело.

По имеющимся данным, у 52-летнего мужчины были проблемы с сердцем. Следов насильственной смерти не обнаружено.

Помощником Жириновского Зубков стал в 1993 году. Помимо этого он был профессором Академии проблем безопасности, обороны и правопорядка, членом комиссии по коммерческому праву и практике Международной торговой палаты и экспертом в комитете по промышленности в Госдуме.

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