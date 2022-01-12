Россельхознадзор приостановил ввоз продукции животноводства из Казахстана

Россельхознадзор 12 января ввел временный запрет на ввоз животных и животноводческой продукции из Казахстана из-за ухудшения эпизоотической обстановки по ящуру.

«В связи с ухудшением на территории Казахстана эпизоотической обстановки по инфекции вирусом ящура с 12 января 2022 года вводятся временные ограничения на экспорт в Российскую Федерацию из Казахстана следующей продукции: восприимчивых к ящуру живых животных, включая животных компаньонов, а также диких, цирковых и зоопарковых животных», — говорится в сообщении

Также запрещается ввоз генетического материала сырого мяса и мясопродукции, молока и молочной продукции, волос, шерсти, трофеев, щетины, кишечного сырья, кожи и шкур, кормов и кормовых добавок животного и растительного происхождения.

Кроме того, вводится запрет на транзит из Казахстана по территории России животных, восприимчивых к ящуру.

Ввоз томатов и перцев из Павлодарской области Казахстана в Россию запретили в середине декабря 2020 года из-за выявления вируса коричневой морщинистости плодов томата.

В январе 2021 года Россельхознадзор, по результатам анализа сведений о проведенных карантинных мероприятиях, частично снял ограничения на ввоз томатов и перцев из Казахстана.