Россия частично снимет ограничения на ввоз томатов и перцев из Казахстана
Россельхознадзор с 19 января частично снимает ограничения на ввоз томатов и перцев из Казахстана. Об этом сообщается на сайте ведомства в понедельник, 18 января.
«Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору с 19 января 2021 года отменяет ограничения на ввоз в Россию томатов и перцев с предприятия ТОО Greenhouse-Qaztomat», — говорится в заявлении.
Данная компания расположена в Павлодарской области Казахстана. Отмечается, что решение о снятии ограничений было принято на основании договоренностей и по результатам анализа сведений о проведенных карантинных мероприятиях.
Ввоз томатов и перцев из Павлодарской области Казахстана запретили с середины декабря 2020 года из-за выявления вируса коричневой морщинистости плодов томата.
В конце декабря стало известно, что Россельхознадзор снимет ограничения на поставки томатов с 34 предприятий Узбекистана.
Россельхознадзор в конце ноября и начале декабря запрещал ввоз на территорию России томатов и перца из ряда районов Узбекистана из-за нарушений фитосанитарного контроля продукции.