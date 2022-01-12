Названа предварительная причина смерти актера Алексея Гериловича

Российский актер Алексей Герилович, по предварительный данным, скончался из-за острой сердечно-сосудистой недостаточности. По данным «Известий», последний раз артист выходил на связь 3 января.

Известно, что Герилович активно занимался спортом и проводил тренировки в одном из московских фитнес-залов. Предположительно, актер скончался 3–4 дня назад.

Тело артиста нашли в столичной квартире во вторник, 11 января. По словам друга Гериловича, его приятель в течение нескольких дней не выходил на связь. Тогда он решил приехать к нему, открыл дверь своим ключом.

По некоторым данным, на умершем не было одежды. Рядом с телом были найдены лекарства. Для установления причин смерти назначены экспертизы.

Алексей Герилович родился 18 февраля 1973 года. В 1998 году окончил Белорусскую государственную академию искусств, а в 2004-м — Школу актерского мастерства Юрия Грымова. Актер стал известен благодаря исполнению ролей бандитов в таких сериалах, как «Глухарь», «Закон каменных джунглей», «Отдел», «Стажеры».

Всего за свою карьеру Герилович успел сняться почти в 70 фильмах и сериалах. Последним фильмом, в котором он снялся, стал «18+», картина еще находится в производстве.