Проект парка «Тучков буян» в Петербурге могут изменить из-за судебного квартала

Проект парка «Тучков буян» на западе Санкт-Петербурга может претерпеть изменения из-за запланированного строительства судебного квартала, пишет 12 января газета «Деловой Петербург».

На обозначенной территории в разное время планировалась постройка разнонаправленных проектов — комплекса зданий Верховного суда и парка для граждан. В настоящий момент известно лишь о строительстве на территории «Тучкова буяна» театра Бориса Эйфмана, судьба же остальных построек остается неопределенной.

Портал «Фонтанка.ру» опубликовал сделанный с воздуха снимок стройки в «Тучковом буяне», огороженной высоким забором. На фотографии видно, что за зданием строящегося театра со стороны Невы есть еще одна стройка, которая близится к завершению. Это позволило ДП сделать вывод о том, что потенциальный парк лишится части территории между рекой и выходящим на проспект Добролюбова театром.

«У меня сохраняется ощущение, что парк обязательно будет — но, может быть, не в том буквальном виде, как [был представлен] на конкурсе», — заявил в беседе с газетой экс–глава комитета по градостроительству и архитектуре Владимир Григорьев.

Комментируя корректировку проекта обустройства парка, Смольный лишь сообщил о возведении на его территории фонтанного комплекса. Уточнений по планам строительства комплекса зданий Верховного суда в правительстве города не дали.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Делового Петербурга»: «Обещанный властями парк «Тучков буян» рискует превратиться в маленький сквер».