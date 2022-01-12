Проклова отметила улучшение состояния после госпитализации

Российская актриса и телеведущая, заслуженная артистка РСФСР Елена Проклова рассказала, что чувствует себя гораздо лучше после госпитализации. Она также выразила надежду на то, что в скором времени сможет вернуться к работе.

«Огромное спасибо за то, что вы все волнуетесь, мне гораздо лучше. Здесь замечательные врачи, правильно подобранная терапия. Я думаю, что скоро вернусь к работе»», — сказала Проклова 12 января в беседе с ТАСС.

Накануне актриса отметила, что врачи диагностировали у нее повреждение вестибулярного аппарата. Проклова добавила, что «это всё поддается лечению».

9 января актриса поступила в одну из столичных клиник с головокружением, повышенным артериальным давлением и острым нарушением мозгового кровообращения. В ходе обследования выяснилось, что Проклова несколько дней назад перенесла инсульт. Тогда было принято решение перевести ее в реанимацию.

Проклова родилась 2 сентября 1953 года в Москве. Актриса снималась в таких известных фильмах, как «Собака на сене», «Мимино» и «Капитанская дочка».