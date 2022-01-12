В России хотят упростить переход машин на газовое топливо

В России хотят упростить переход автомобилей на газомоторное топливо. Если инициативу одобрят, водителям не придется получать разрешение на переоборудование в ГИБДД. Именно регистрация в инспекции занимает больше всего времени и может затянуться до полугода, сообщает телеканал «Известия». Однако предложение уже вызвало много вопросов.

Недавно в России приняли закон, ужесточающий контроль за переоборудованием транспортных средств. Сейчас даже для установки фаркопа необходимо идти в ГИБДД, в то время как газобаллонное оборудование является потенциально опасным.

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