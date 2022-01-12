ФМБА России зарегистрировало тест-систему для выявления омикрон-штамма

Федеральное медико-биологическое агентство России (ФМБА) РФ зарегистрировало тест для выявления штамма «Омикрон», передает телеканал «Известия».

Это первая подобная система в мире. Набор реагентов позволяет выявить геноварианты за 1,5 часа. Также можно определить более ранний штамм «Дельта». Система позволит провести мониторинг циркуляции мутаций.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.