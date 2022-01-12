Politico раскрыла состав тайной помощи США Украине на $200 млн

Соединенные Штаты в рамках «тайной помощи» Украине на $200 млн собираются передать ей радарную систему и морское оборудование, взятые у Пентагона. Об этом написали в газете Politico во вторник, 11 января.

Издание в своем материале ссылается на советника президента Украины Владимира Зеленского и представителя властей США. Источники подтвердили, что в рамках этого пакета помощи Штаты собираются направить своему европейскому партнеру «радарную систему и некоторое морское оборудование».

Когда именно начнутся поставки, издание не уточняет.

10 января журналистка телеканала CNN Кайли Этвуд заявила, что администрация Соединенных Штатов тайно одобрила дополнительную оборонную помощь Украине в размере $200 млн. По ее словам, решение было принято в конце декабря 2021 года.

8 января в Госдепе США заявили, что американская военная помощь Украине носит оборонительный характер, однако Соединенные Штаты могут увеличить поставки вооружения, если ситуация на границе с Россией осложнится. За последние семь лет сумма американской военной помощи Украине составила $2,5 млрд.

31 декабря президент США Джо Байден в ходе телефонного разговора с российским лидером Владимиром Путиным заявил об отсутствии у США планов на размещение ударных наступательных вооружений на Украине.