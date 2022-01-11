Опубликовано видео пожара в подмосковном доме престарелых
«Известия» 11 января публикуют кадры пожара в доме престарелых в подмосковном Пушкино.
На записи видно охваченное огнем здание и густой дым над ним.
Дом престарелых загорелся в подмосковном Пушкино ранее в этот день, огнем охвачено 450 кв. м. По данным «Известий», загорелась крыша здания.
Как сообщили в ГУ МЧС, были эвакуированы 20 человек, семеро — спасены.
Прокуратура Московской области организовала проверку в связи с пожаром. По поручению прокурора Московской области Сергея Забатурина на место происшествия выехал городской прокурор Андрей Чижов.