В ВОЗ спрогнозировали заражение «Омикроном» более половины населения ЕС

В ВОЗ спрогнозировали скорое распространение «Омикрона» в ЕС. По прогнозам специалистов, более 50% жителей Европы заразятся новым видом вируса в ближайшие 6–8 недель. Сейчас «Омикрон» активно распространяется на Балканах, передает телеканал «Известия». Новый штамм уже есть в 50 из 53 стран Европы и Центральной Азии. В 26 государствах сообщили, что за неделю заболевает около 1% их населения. В течение семи дней 2022 года в Европе уже выявили 7 млн новых случаев COVID-19.

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