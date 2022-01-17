Врач перечислил противопоказания для переливания крови

Врач-хирург «СМ-Клиника», кандидат медицинских наук Аглам Нурписов рассказал «Известиям», когда требуется переливание крови и чем оно может быть опасно.

По словам специалиста, абсолютным показанием к переливанию крови является ее потеря. Так, если человек теряет более 30% крови в течение непродолжительного времени, переливание ему жизненно необходимо. Процедура назначается также в случае геморрагического шока, непрекращающегося кровотечения и при проведении сложных операций.

Помимо экстренных ситуаций, переливание крови проводят также в плановом порядке, например при лечении различных гематологических и онкологических заболеваний. Показаниями в этом случае являются анемия (при снижении гемоглобина ниже 90 г/л), тромбоцитопения, проявления кровоточивости, проведение курсов лучевой или химиотерапии.

«Замечу, что переливание крови — далеко небезопасная процедура, и в некоторых случаях оно может вызывать серьезные осложнения. Существуют ряд противопоказаний, которые необходимо учитывать при принятии решения о переливании крови. Это и сердечная недостаточность, и инфаркт миокарда, и нарушение белкового обмена, и сильная аллергия, а также другие заболевания. С особой осторожностью данную процедуру следует проводить пациентам с раковыми опухолями и различными заболеваниями крови», — подчеркнул Нурписов.

Донорская кровь в обязательном порядке исследуется на ВИЧ, гепатиты и сифилис. Важным этапом также является проверка совместимости крови пациента и донора.

28 октября врач-генетик «СМ-Клиника», кандидат медицинских наук Виктория Румянцева рассказала о существовании 43 систем групп крови.

Она отметила, что по состоянию на 2021 год Международное общество переливания крови (The International Society of Blood Transfusion (ISBT) признает 43 системы групп крови, содержащих 345 антигенов эритроцитов и кодируемых 48 генами.