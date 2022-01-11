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Аналитики предсказали курс рубля к концу года

Аналитики: к концу 2022 года курс доллара составит 73,4 рубля
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К концу 2022 года курс рубля может сохранить относительную стабильность из-за вероятного снижения геополитической напряженности, а также роста мировых цен на топливо, в первую очередь газ. Об этом Lenta.Ru во вторник, 11 января, рассказали аналитики.

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Гендиректор Национального рейтингового агентства Алина Розенцвет — об инфляции, курсе рубля и стоимости ипотеки в 2022 году

По мнению экспертов, минимальное значение к концу декабря составит 67 рублей за $1 и 72 рубля за €1, а максимальное — 80 рублей за $1 и 79-87 рублей за €1. Курс доллара к концу 2022 года составит примерно 73,4 рубля, евро — 79,5 рубля.

По словам старшего экономиста «ВТБ-Капитал» в России и СНГ Александра Исакова, валютный курс при плавающем режиме соответствует фундаментальным факторам (суверенный риск и цены сырья), и важно, насколько они находятся на равновесных уровнях.

«Мы оцениваем сложившийся уровень суверенного риска как завышенный против исторической нормы», — отметил специалист.

Главный аналитик Промсвязьбанка Денис Попов высказал мнение, что текущий год продолжит «рекордный по продолжительности период недооцененности рубля». Инвестиционный стратег «БКС Мир инвестиций» Александр Бахтин предположил, что российские активы будут привлекать иностранных инвесторов за счет сравнительно высоких ставок.

Аналитики «Тинькофф инвестиций» считают, что риски, способные повлиять на курс рубля, в 2022 году будут достаточно сбалансированными. Профицит текущего счета, которого удастся достичь благодаря высоким ценам на сырьевые товары, а также жесткая денежно-кредитная политика Центробанка также будут играть в пользу рубля.

10 января гендиректор Национального рейтингового агентства Алина Розенцвет спрогнозировала курс рубля на 2022 год. Согласно базовому прогнозу, в этом году курс будет в диапазоне 73–76 рублей за доллар. В пессимистичном прогнозе, если геополитический фон изменится в негативную сторону и понизятся цены на нефть и газ, курс составит 76–82 рубля за доллар.

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