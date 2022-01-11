Телеведущая Кира Прошутинская попала в больницу

76-летняя ведущая и журналистка Кира Прошутинская была госпитализирована в клиническую больницу № 52 в Москве, она находится в состоянии средней тяжести. Об этом во вторник, 11 января, сообщили в медучреждении.

«Пациентка находится в отделении ревматологии. Сатурация на атмосферном воздухе — 96–97, температура — 36,4», — рассказали «РИА Новости» в больнице.

Как сообщила журналистам ассистент ведущей Наталья Бондарева, у Прошутинской нет жалоб на самочувствие, она находится под наблюдением врачей.

Ранее в этот день в ряде Telegram-каналов появилась информация о том, что ведущая обратилась к медикам из-за сильного кашля.

Широкой аудитории Прошутинская известна как один из создателей таких программ на российских телевидении, как «Намедни», «Мы», «Взгляд», «А ну-ка, девушки!», «Дежурный по стране», «От всей души», «Времечко», «Мир и молодежь», «Пресс-клуб» и других.

Прошутинская является член-корреспондентом Российской академии естественных наук, а также академиком Российской национальной академии телевидения.