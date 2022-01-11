Geely начала продажи в России новой версии кроссовера Atlas Pro

Китайская компания Geely начинает продажи в России новой версии кроссовера Atlas Pro, которая оснащена передним приводом. Цены на модификацию начинаются от 1 834 990 рублей, что на 265 тыс. рублей дешевле самого доступного варианта с полным приводом. Об этом 11 января сообщает Autonews.

Длина автомобиля составляет 4544 мм, ширина — 1831 мм, высота — 1713 мм. Колесная база достигает 2670 мм. Кроссовер предлагается с 1,5-литровым турбомотором и автоматической коробкой передач. Переднеприводная модификация ускоряется с места до 100 км/ч за 10,5 с. Расход топлива в смешанном цикле составляет 7,4 л на 100 км пробега.

Оборудование базовой комплектации Comfort предусматривает 18-дюймовые колесные диски, датчики дождя и освещения, кресла, обитые экокожей, четыре USB-порта, две розетки на 12В и аудиосистему.

Вариант Luxury дополнен передними датчиками парковки, камерами кругового обзора, боковыми шторками безопасности, функцией бесключевого доступа в салон и музыкальной системой с восемью динамиками.

7 мая сообщалось, что Geely в скором времени полностью прекратит российские продажи кроссовера Emgrand X7. Модель продавалась в России с 2015 года. За это время компания продала более 10,6 тыс. автомобилей.