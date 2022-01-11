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Госпитализированная после инсульта Проклова рассказала о своем состоянии

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Заслуженная артистка РСФСР, актриса Елена Проклова, ранее госпитализированная после перенесенного инсульта, рассказала «Известиям» о своем состоянии.

Артистка поблагодарила за беспокойство и отметила, что о ней заботятся замечательные врачи.

«Меня выводят из моего критического состояния. Я думаю, что всё будет нормально. Самое главное, что не повреждены ни двигательные способности, ни интеллектуальные. Уже повторила все свои роли», — рассказала Проклова 11 января.

Актриса отметила, что врачи диагностировали у нее повреждение вестибулярного аппарата, добавив, что «это всё поддается лечению, чем мы сейчас и занимаемся».

9 января актриса поступила в одну из столичных клиник с головокружением, повышенным артериальным давлением и острым нарушением мозгового кровообращения.

В ходе обследования выяснилось, что Проклова несколько дней назад перенесла инсульт. Тогда было принято решение перевести ее в реанимацию. По словам источника «Известий», актриса находилась в состоянии средней степени тяжести.

Проклова родилась 2 сентября 1953 года в Москве. Актриса снималась в таких известных фильмах, как «Собака на сене», «Мимино» и «Капитанская дочка».

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