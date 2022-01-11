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Актрису Елену Проклову перевели из реанимации в обычную палату

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Заслуженную артистку РСФСР, актрису Елену Проклову, поступившую в реанимацию после перенесенного инсульта, перевели в обычную палату. Об этом 11 января сообщил продюсер и актер Леонид Дзюник.

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«Она уже в палате. Состояние тяжелое, но стабильное. Она может общаться по телефону», — цитирует его «РИА Новости».

По словам Дзюника, Проклова пробудет под наблюдением еще несколько недель.

9 января актриса поступила в одну из столичных клиник с головокружением, повышенным артериальным давлением и острым нарушением мозгового кровообращения.

В ходе обследования выяснилось, что Проклова несколько дней назад перенесла инсульт. Тогда было принято решение перевести ее в реанимацию. По словам источника «Известий», актриса находилась в состоянии средней степени тяжести.

Проклова родилась 2 сентября 1953 года в Москве. Актриса снималась в таких известных фильмах, как «Собака на сене», «Мимино» и «Капитанская дочка».

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