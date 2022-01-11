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Чемпионат по керлингу провели в Салехарде впервые в истории

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В Салехарде сотрудники АО «Салехардэнерго» провели турнир по керлингу, который стал первым в истории города. Соревнования продолжались более трех часов, а чемпионом стала команда «Водоканала». Она навечно получила кубок победителя.

ИА «Ура.ру» рассказали, что для тренировок в Салехард специально пригласили экспертов из Тюмени. По словам президента Федерации керлинга Тюменской области Ивана Карпова, он выступает за популяризацию керлинга в регионе, поэтому согласился приехать и оказать практическую и методическую помощь энергетикам Салехарда.

Специалисты сначала организовали теоретическое занятие, а потом провели четыре тренировки на льду. Затем были сформированы шесть команд.

Ранее доктор медицинских наук, главный врач «Инвитро-Москва» Сергей Хомяков назвал керлинг одним из менее опасных олимпийских видов спорта. В этом списке также биатлон, лыжные гонки, лыжное двоеборье, фигурное катание, конькобежный спорт, бобслей. А наиболее безопасный вид зимних развлечений — это лыжные прогулки.

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