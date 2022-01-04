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Врач назвал самые опасные и безопасные зимние виды спорта

Врач Хомяков рассказал, как вернуться к зимнему спорту после перерыва
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Доктор медицинских наук, главный врач «Инвитро-Москва» Сергей Хомяков рассказал «Известиям» о том, какие существуют риски при занятиях зимними видами спорта и как вернуться к активному зимнему отдыху после перерыва в тренировках.

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По словам специалиста, возвращение к занятиям любыми видами спорта — всегда стресс для организма, в первую очередь для сердечно-сосудистой и дыхательной систем. Если перерыв в тренировках длился около года, то выполнять кардионагрузки будет сложнее примерно на 15%, отметил врач.

«Основное правило возобновления тренировок после больших перерывов — это этапность увеличения нагрузки. Занятие зимними видами спорта с высокой кардионагрузкой — коньки, лыжи и прочее, следует возобновлять постепенно, начиная с прогулок или упражнений в низком темпе, постепенно наращивая интенсивность тренировок», — посоветовал Хомяков.

Самыми опасными считаются следующие зимние виды спорта: фристайл на лыжах, прыжки с трамплина на лыжах, горные лыжи, коньки, шорт-трек (скоростные забеги на коньках), сноубординг, санный спорт и хоккей. Из неспортивных зимних развлечений также опасно катание на ледянках, которое сопряжено с риском повреждения позвоночника.

Среди олимпийских видов спорта менее опасны: керлинг, биатлон, лыжные гонки, лыжное двоеборье, фигурное катание, конькобежный спорт, бобслей. А наиболее безопасный вид зимних развлечений — это лыжные прогулки.

Врач отметил важность того, чтобы одежда обладала превосходными согревающими и одновременно кондиционирующими свойствами. Это поможет избежать переохлаждения и отводить тепло и влагу. Следует выбирать современные изделия из качественных тканей от лидеров спортивной индустрии.

В питании зимой не следует чрезмерно ограничивать жиры, так как это высокоэффективный источник калорий, добавил Хомяков. Такое питание позволит предотвратить переохлаждение.

Врач привел статистику, согласно которой около 30% посетителей травмпунктов обращаются за медицинской помощью после катания на «ватрушках», то есть после тюбинга. Небезопасным также можно назвать катание на снегоходах, так как в темноте под снежным покровом могут оказаться кочки и различные препятствия, которые могут послужить причиной травм. Поэтому кататься следует только в знакомой местности.

«Игра в снежки — тоже небезопасное развлечение. Можно получить ушибы, а если снежок попадет в глаз, высок риск контузии глазного яблока и травмы роговицы кристаллами льдинок снежка. Стоит отдельно отметить, что купание в проруби на Крещение для неподготовленного человека сопряжено с высоким риском сердечно-сосудистых проблем вплоть до остановки сердца. Поэтому тем, кого привлекает такой вид зимних развлечений, следует заранее готовиться — обливаться холодной водой, закаляться и обтираться снегом», — заключил Хомяков.

26 декабря на юге Москвы 15-летний подросток врезался на «ватрушке» в дерево и погиб. Подбежавшим взрослым он успел сказать, что не чувствует рук, после чего потерял сознание. Медики, прибывшие на место, констатировали смерть ребенка, которая наступила практически мгновенно.

Предварительный диагноз — перелом позвоночника в результате сильного удара.

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