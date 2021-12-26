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В Москве подросток врезался на «ватрушке» в дерево и погиб

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На юге Москвы 15-летний подросток врезался на «ватрушке» в дерево и погиб. Об этом 26 декабря сообщает «РЕН ТВ».

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Отмечается, что трагедия произошла на Каширском шоссе у дома 59.

Юноша ехал на большой скорости и врезался в дерево. Подбежавшим взрослым он успел сказать, что не чувствует рук, после чего потерял сознание.

Медики, прибывшие на место, констатировать смерть ребенка, которая наступила практически мгновенно.

Предварительный диагноз — перелом позвоночника в результате сильного удара.

12 декабря сообщалось, что в подмосковном Королеве пятилетняя девочка попала под электричку, катаясь на «ватрушке», в связи с инцидентом начата проверка.

По предварительным данным, ребенок катался с родителями с горки на тюбинге. Однако «ватрушка» наехала на бугор и изменила направление, поехав в сторону находящихся вблизи железнодорожных путей. Девочка ударилась головой о колесо поезда, ее госпитализировали и оказали медицинскую помощь.

Ранее, в январе, в Москве погиб мальчик, ударившись головой при катании на тюбинге. По данным следствия, при катании с горки на тюбинге в Северо-Западном округе столицы ребенок ударился головой и потерял сознание. Очевидцы происшествия вызвали скорую помощь, но пострадавший скончался на месте. СКР возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.

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