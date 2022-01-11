Названа возможная причина смерти двукратного олимпийского чемпиона Алябьева

Двукратный олимпийский чемпион Анатолий Алябьев в последние дни жизни боролся с COVID-19. Об этом рассказал советский биатлонист Дмитрий Васильев.

О смерти Алябьева ранее 11 января сообщил союз биатлонистов России. Заслуженному мастеру спорта было 70 лет.

«Я тоже сначала думал, что это простуда. Но это был COVID-19. Анатолий сначала лежал дома, но потом его отправили в сельскую больницу. А надо было сразу везти его в город. Только когда почувствовали, что все плохо, его повезли в городскую реанимацию, но там его не спасли», —сказал Васильев в беседе с «РИА Новости».

Соболезнования в связи со смертью Алябьева выразил бывший президент Союза биатлонистов России (СБР) Александр Тихонов.

«Три дня назад с ним разговаривал. Ну, что сказать... Настоящий боец! Друг! Семьянин! Все, что лучшее можно сказать, это все о нем. Светлая память», — сказал он «Спорт Экспрессу».

Анатолий Николаевич Алябьев родился 12 декабря 1951 года в деревне Данилково в Вологодской области. В 1979 году стал чемпионом СССР на дистанции 20 км. На зимней Олимпиаде в Лейк-Плэсиде (США) выиграл два «золота» — в индивидуальной гонке 20 км и в эстафете 4х7,5 км, а также «бронзу» в спринтерской гонке 10 км.

В его активе также две «бронзы» чемпионатов мира 1981 и 1982 годов. В качестве тренера участвовал в подготовке сборной России по биатлону на Олимпийских играх и чемпионатах мира до 1998 года.