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Умер двукратный олимпийский чемпион по биатлону Анатолий Алябьев

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Скончался двукратный олимпийский чемпион по биатлону Анатолий Алябьев, сообщили 11 января в Союзе биатлонистов России.

12 декабря 2021 года заслуженному мастеру спорта исполнилось 70 лет. Причина смерти, а также дата и место похорон не уточняются. Союз биатлонистов выразил соболезнования семье и близким Алябьева.

Анатолий Алябьев родился 12 декабря 1951 года в деревне Данилково в Вологодской области. С первого класса зимой ходил на лыжах в соседнюю деревню Макарцево, где располагалась начальная школа. С 12 лет отец стал доверять ему ружье.

После окончания школы поступил на отделении физвоспитания Вологодского педагогического училища. Затем работал учителем физкультуры в селе Верховажье. После призыва на военную службу выступал за СКА/Ленинград. По настоянию тренера перешел из лыжных гонок в биатлон.

В 1979 году стал чемпионом СССР на дистанции 20 км. На зимней Олимпиаде в Лейк-Плэсиде (США) выиграл два «золота» — в индивидуальной гонке 20 км и в эстафете 4х7,5 км, а также «бронзу» в спринтерской гонке 10 км.

После Олимпиады-1980 завоевал две «бронзы» чемпионатов мира 1981 и 1982 годов.

В качестве тренера участвовал в подготовке сборной команды России по биатлону на Олимпийских играх и чемпионатах мира до 1998 года.

Подготовил 43 мастера спорта, трех мастеров спорта международного класса и одного заслуженного мастера спорта.

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