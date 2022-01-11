Младенец получил сильные ожоги во сне в Омской области

В Омской области госпитализировали младенца, получившего сильные ожоги. Он во сне коснулся батареи, которая оказалась очень горячей.

Как пишет ИА «Город55» со ссылкой на региональное УМВД, инцидент произошел в Павлоградском районе. У четырехмесячного младенца диагностировали термический ожог ног первой и второй степени.

Полиция выяснила, что кроватка малыша стояла возле слишком горячей батареи. Во время сна ребенок прикоснулся к ней и получил термическую травму.

Ранее сообщалось, что в Саргатке Омской области возле дверей ковидного стационара оставили младенца. Региональная прокуратура начала проверку.