Три площадки откроют в Тюмени для крещенских купаний

В Тюмени 18 и 19 января будут открыты три площадки для крещенских купаний. Окунуться можно будет на озере Липовом (территория базы моржей «Озеро чемпионов) и на водоеме поселка Антипино.

Кроме того, после литургии в Свято-Троицком монастыре 18 января состоится крестный ход к площадке на реке Туре. Крещенские купания там продлятся до полуночи. На следующий день здесь тоже можно будет окунуться.

Толщина льда Туры сейчас составляет 27 см, озера Липового и водоема в Антипино — 43 см. Таким образом, выход на лед разрешен. Специалисты еще раз сделают замеры накануне купаний, пишет megatyumen.ru.

Сейчас разрабатываются схемы безопасной парковки у площадки на Туре напротив Свято-Троицкого монастыря. Для транспорта откроют участок за монастырем, а парковки на время купаний сделают бесплатными.

Ранее доктор медицинских наук, главный врач «Инвитро-Москва» Сергей Хомяков предупредил, что купание в проруби на Крещение для неподготовленного человека сопряжено с высоким риском сердечно-сосудистых проблем вплоть до остановки сердца. Поэтому тем, кого привлекает такой вид зимних развлечений, следует заранее готовиться — обливаться холодной водой, закаляться и обтираться снегом.