Шендерович заявил об отъезде из России из-за возможного уголовного дела

Журналист и публицист Виктор Шендерович, включенный Минюстом в список иноагентов, решил покинуть Россию. Ранее в его отношении был подан иск о клевете.

«Я принял решение переждать снаружи», – написал Шендерович в Facebook.

Куда именно он решил направиться, журналист не сообщил.

30 декабря Минюст России включил в реестр иностранных агентов Виктора Шендеровича, Надежду Толоконникову, Марата Гельмана и еще пять человек. Решение было принято на основании документов, которые поступили от уполномоченных органов госвласти.

Данные лица, как отмечается, систематически распространяют материалы, получая при этом иностранное финансирование.