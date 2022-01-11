Прямой эфир
Экономика
На новогодние праздники россияне тратили деньги на стоматологов и бургеры
Мир
Токаев объявил об окончании миссии ОДКБ в Казахстане
Мир
Самолеты ВКС РФ за понедельник доставили из Казахстана в РФ 258 человек
Общество
«Средний чек» за учебу на первом курсе вуза вырос на 10%
Мир
Китай призвал РФ вместе не допустить хаос и войну в странах Центральной Азии
Мир
На Украине испугались переговоров России и США касательно страны
Мир
Международные рейсы из аэропорта Алма-Аты возобновятся не ранее 15 января
Мир
Токаев заявил о намерении боевиков захватить власть в Казахстане
Происшествия
Дело возбудили по факту взрыва газа и пожара на Сахалине
Мир
Токаев ввел пятилетний мораторий на повышение зарплат министрам и депутатам

Шендерович заявил об отъезде из России из-за возможного уголовного дела

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Журналист и публицист Виктор Шендерович, включенный Минюстом в список иноагентов, решил покинуть Россию. Ранее в его отношении был подан иск о клевете.

«Я принял решение переждать снаружи», – написал Шендерович в Facebook.

Куда именно он решил направиться, журналист не сообщил.

30 декабря Минюст России включил в реестр иностранных агентов Виктора Шендеровича, Надежду Толоконникову, Марата Гельмана и еще пять человек. Решение было принято на основании документов, которые поступили от уполномоченных органов госвласти.

Данные лица, как отмечается, систематически распространяют материалы, получая при этом иностранное финансирование.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021