Шендерович заявил об отъезде из России из-за возможного уголовного дела
Журналист и публицист Виктор Шендерович, включенный Минюстом в список иноагентов, решил покинуть Россию. Ранее в его отношении был подан иск о клевете.
«Я принял решение переждать снаружи», – написал Шендерович в Facebook.
Куда именно он решил направиться, журналист не сообщил.
30 декабря Минюст России включил в реестр иностранных агентов Виктора Шендеровича, Надежду Толоконникову, Марата Гельмана и еще пять человек. Решение было принято на основании документов, которые поступили от уполномоченных органов госвласти.
Данные лица, как отмечается, систематически распространяют материалы, получая при этом иностранное финансирование.