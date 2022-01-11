Пожар в жилом доме в Южно-Сахалинске ликвидирован

Пожар, возникший в результате взрыва газа в пятиэтажном жилом доме в Южно-Сахалинске ликвидирован. Об этом во вторник, 11 января, сообщили в областном ГУ МЧС.

По информации ведомства, площадь возгорания составила 15 кв. м. На месте работали девять сотрудников и три единицы техники МЧС России.

Пожарные эвакуировали из дома шесть человек, включая одного ребенка.

ЧП случилось во вторник, 10 января, на улице Южно-Сахалинская, 19. По нашим данным, дом не был газифицирован и взорвался личный газовый баллон жильца квартиры на первом этаже. Сам хозяин квартиры погиб.

По предварительным сведениям, несущие конструкции здания остались невредимыми, целы и межкомнатные стены. Администрация города и правительство региона контролирует ситуацию.