Один человек погиб в результате хлопка газа в Южно-Сахалинске

Один человек погиб в результате хлопка газа в городе Южно-Сахалинск. Об этом во вторник, 11 января, сообщает правительство Сахалинской области в своем Telegram-канале.

Отмечается, что ЧП случилось на улице Южно-Сахалинская, 19.

Как сообщает Sakhalin.info, в настоящее время на месте работают спасатели и врачи скорой помощи. Власти города проинформированы о случившемся. Идет эвакуация жителей.

Ранее, в ночь на 7 января, взрыв газа произошел в пятиэтажном жилом доме в Пензе. В результате погибли два человека. Конструктивных повреждений здания по итогу взрыва нет.