Прямой эфир
Мир
Китай призвал РФ вместе не допустить хаос и войну в странах Центральной Азии
Армия
Юг России прикрыли зенитными роботами-автоматами
Экономика
Банки решили запустить переводы между юрлицами через СБП
Мир
В столице Казахстана возобновлен доступ к проводному интернету
Мир
В Эстонии уволили 34 невакцинированных полицейских и пограничников
Мир
Миротворцы ОДКБ остановили беспорядки в Казахстане
Мир
Yonhap сообщило о пуске неопознанного снаряда КНДР в сторону Японского моря
Экономика
Гарантирование в страховании жизни может появиться в течение трех лет
Мир
Глава Pfizer заявил о готовности вакцины от штамма «Омикрон» к марту
Мир
США заявили об ожидании новых контактов с РФ по безопасности в ближайшие дни

Один человек погиб в результате хлопка газа в Южно-Сахалинске

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Один человек погиб в результате хлопка газа в городе Южно-Сахалинск. Об этом во вторник, 11 января, сообщает правительство Сахалинской области в своем Telegram-канале.

Отмечается, что ЧП случилось на улице Южно-Сахалинская, 19.

Как сообщает Sakhalin.info, в настоящее время на месте работают спасатели и врачи скорой помощи. Власти города проинформированы о случившемся. Идет эвакуация жителей.

Ранее, в ночь на 7 января, взрыв газа произошел в пятиэтажном жилом доме в Пензе. В результате погибли два человека. Конструктивных повреждений здания по итогу взрыва нет.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021