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Китай призвал РФ вместе не допустить хаос и войну в странах Центральной Азии

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Китай и Россия обязаны не допустить хаос и войну в странах Центральной Азии. Такое заявление сделал министр иностранных дел КНР Ван И во вторник, 11 января.

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«Китай и Россия как постоянные члены СБ ООН и дружественные соседи стран Центральной Азии не должны допустить, чтобы Центральная Азия погрузилась в хаос и войну», — сказал министр в ходе телефонного разговора с российским коллегой Сергеем Лавровым, его слова передали в МИД Китая.

Ван И подчеркнул, что «Москва и Пекин должны продолжать углублять координацию и взаимодействие, противодействовать вмешательству внешних сил во внутренние дела стран Центральной Азии».

10 января американский политик и публицист Патрик Бьюкенен выразил мнение, что президент США Джо Байден исключил военные действия против России, так как Вашингтон хочет переманить Москву на свою сторону в случае конфликта с Пекином. Речь идет об отказе США от военных действий против России в случае начала конфликта с Украиной.

3 января в газете Daily Express написали, что президент России Владимир Путин «переиграл» Европу, договорившись с Китаем об увеличении поставок газа. Как отметил обозреватель издания Энтони Ашкенази, лидеры двух стран близки к заключению договора о строительстве нового трубопровода «Сила Сибири — 2», объемы поставок газа по нему будут сопоставимы с объемами, которые планировалось направить в европейские страны по «Северному потоку – 2».

31 декабря председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин направил Владимиру Путину телеграмму, в которой поздравил коллегу с Новым годом. Китайский лидер отметил высокий уровень отношений государств.

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