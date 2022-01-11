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Юг России прикрыли зенитными роботами-автоматами

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Зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) «Тор-М2» поступили на вооружение вновь сформированной 20-й гвардейской Прикарпатско-Берлинской мотострелковой дивизии, рассказали «Известиям» источники в военном ведомстве. Уникальными ЗРК укомплектован зенитный полк этого соединения.

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В настоящее время дивизия дислоцируется в Волгограде и Волгоградской области. Она входит в состав 8-й общевойсковой армии Южного военного округа, которая при необходимости сможет действовать против южного фланга НАТО.

До этого начальник войсковой противовоздушной обороны ВС РФ генерал-лейтенант Александр Леонов сообщал о подписании крупнейшего контракта на поставки в войска «Тор-М2». До 2027 года на их закупку выделено около 100 млрд рублей. При этом часть ЗРК выпустят в особом арктическом варианте — боевой модуль таких комплексов установлен на двухзвенных гусеничных вездеходах «Витязь». «Тор-М2» — самый современный комплекс ПВО в своем классе.

«Это универсальный ЗРК ближнего действия, который может работать по широкому спектру целей — от самолетов и штурмовых вертолетов до беспилотников, крылатых ракет и высокоточных снарядов», — рассказал «Известиям» военный эксперт Алексей Ленков.

Комплексы ПВО относятся к оборонительным системам, напомнил «Известиям» экс-замглавы МИД РФ Сергей Орджоникидзе.

«Размещение комплексов противовоздушной обороны — превентивная мера. «Торы» — это тактические системы, которые помогут прикрыть нам войска и стратегически важные объекты гражданской инфраструктуры. Их появление на юге нашей страны — это сдерживающий фактор и сигнал о том, что мы укрепляем свою обороноспособность и готовы к отражению любой агрессии», — отметил он.

Боеготовности подразделений противовоздушной обороны сейчас уделяют особое внимание. Расчеты «Тор-М2» в 2021 году провели не менее 10 учений на полигонах Южного, Западного, Восточного округов и Балтийского флота.

Подробнее читайте в материале «Известий»:

«Тор» уместен: юг России прикрыли зенитными роботами-автоматами

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