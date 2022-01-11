Актер Леонид Куравлев госпитализирован в больницу в Коммунарке в тяжелом состоянии

Народный артист РСФСР Леонид Куравлев госпитализирован в реанимацию коронавирусной больницы в Коммунарке. Об этом стало известно в понедельник, 10 января.

Как рассказал сын артиста Василий, Куравлев доставлен в больницу с пневмонией, тесты на COVID-19 отрицательные.

«Леонид Вячеславович находится в Коммунарке. Врачи его лечат от пневмонии. Тесты на ковид отрицательные. Мы надеемся на его выздоровление, и для этого есть основания, по словам врачей. Это вся информация», — его слова передали в ТАСС.

Куравлева госпитализировали еще 5 января.

«Находится в четвертой реанимации. Тяжелое состояние на протяжении нескольких дней», — сообщили в больнице.

В 2017 году Куравлев попал в базу данных украинского сайта «Миротворец». Народный артист РСФСР отметил, что не был на Украине много десятков лет.

Леонид Куравлев родился 8 октября 1936 года в Москве. Актер обладает титулом заслуженного и народного артиста РСФСР, а также орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени. Всего актер снялся в более чем в 100 кинолентах. Особую популярность ему принесли роли в фильмах «Семнадцать мгновений весны», «Золотой теленок», «Иван Васильевич меняет профессию».