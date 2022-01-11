Прямой эфир
Мир
Yonhap сообщило о пуске неопознанного снаряда КНДР в сторону японского моря
Экономика
Гарантирование в страховании жизни может появиться в течение трех лет
Мир
Глава Pfizer заявил о готовности вакцины от штамма «Омикрон» к марту
Мир
США заявили об ожидании новых контактов с РФ по безопасности в ближайшие дни
Мир
Делегация Пентагона изучила потребности Украины в средствах ПВО
Мир
Второй самолет ВКС доставил 84 граждан РФ из Казахстана в Москву
Спорт
«Зенит» объявил о переходе Сергеева из «Крыльев Советов»
Общество
Метеоролог рассказал о «погодной лихорадке» в ряде регионов России
Политика
Песков подтвердил отсутствие в планах новых контактов Путина и Байдена
Мир
Россиянам будет доступна бесплатная связь в Казахстане с 12 по 19 января
Сюжет:

Актер Леонид Куравлев госпитализирован в больницу в Коммунарке в тяжелом состоянии

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Народный артист РСФСР Леонид Куравлев госпитализирован в реанимацию коронавирусной больницы в Коммунарке. Об этом стало известно в понедельник, 10 января.

Простой хороший человек: Леонид Куравлёв всю жизнь играл сердцем
Замечательному актеру исполнилось 85 лет

Как рассказал сын артиста Василий, Куравлев доставлен в больницу с пневмонией, тесты на COVID-19 отрицательные.

«Леонид Вячеславович находится в Коммунарке. Врачи его лечат от пневмонии. Тесты на ковид отрицательные. Мы надеемся на его выздоровление, и для этого есть основания, по словам врачей. Это вся информация», — его слова передали в ТАСС.

Куравлева госпитализировали еще 5 января.

«Находится в четвертой реанимации. Тяжелое состояние на протяжении нескольких дней», — сообщили в больнице.

В 2017 году Куравлев попал в базу данных украинского сайта «Миротворец». Народный артист РСФСР отметил, что не был на Украине много десятков лет.

Леонид Куравлев родился 8 октября 1936 года в Москве. Актер обладает титулом заслуженного и народного артиста РСФСР, а также орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени. Всего актер снялся в более чем в 100 кинолентах. Особую популярность ему принесли роли в фильмах «Семнадцать мгновений весны», «Золотой теленок», «Иван Васильевич меняет профессию».

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021