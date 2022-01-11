Гарантирование в страховании жизни может появиться в течение трех лет

В ближайшие три года на рынке страхования жизни может появиться система гарантирования вложений. Подобный подход уже действует с вкладами граждан, средства на которых защищены в пределах 1,4 млн рублей. В январе законопроект опубликуют в интернете и разошлют заинтересованным сторонам и уже в 2022 году внесут в правительство, рассказали «Известиям» в пресс-службе Минфина.

Проектом предусмотрен двухлетний переходный период, за который будут приняты подзаконные акты, регулирующие действия участников, и запущена инфраструктура для работы этой системы, добавили в ведомстве. Во Всероссийском союзе страховщиков (ВСС) поддержали введение гарантирования в страховании жизни. Механизм появится на горизонте трех лет и будет покрывать долгосрочные накопительные договоры страхования жизни, отметил вице-президент ВСС Виктор Дубровин.

Страховщики также положительно оценили инициативу. Система улучшит защищенность клиентов и будет способствовать продвижению продуктов. При этом отчисления компаний в фонд составят от 0,003% до 0,3% от величины страховых резервов, сообщил гендиректор СК «Ингосстрах-Жизнь» Владимир Черников. Вначале нужно обеспечить достаточность капитала фонда, поэтому первые годы стоит ожидать максимальную ставку отчислений, считает операционный директор финтех-платформы «Фаст Ривер» Ксения Артемьева. Поэтому полисы могут подорожать на несколько процентов.

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Риск-обход: система гарантий в страховании жизни может появиться за три года