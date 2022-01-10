Метеоролог рассказал о «погодной лихорадке» в ряде регионов России

Руководитель прогностического центра «Метео», метеоролог, эколог Александр Шувалов предупредил о надвигающейся на ряд российских регионов «погодной лихорадке» с 12 января.

В беседе с ИА «Ура.ру» в понедельник, 10 января, Александр Шувалов сообщил, что в Москве 13 января минимальная температура воздуха в ночные и утренние часы составит -20…-25 градусов, а 14 января днем ожидается от 0 до -6 градусов. Прогнозируется снег, порывы ветра могут достигать 15–17 м/с. Иными словами, в течение 15–20 часов температура воздуха существенно повысится, а давление упадет на 20 мм ртутного столба.

Сутками ранее аналогичная ситуация ожидается в Санкт-Петербурге. Ночью и утром 11 января столбики термометров покажут -20 градусов, 12 января температура воздуха составит -17…-19 градусов, а 13 и 14 января потеплеет до 0 градусов, пишет «Москва 24». В выходные же вновь ожидается похолодание.

Эксперт рассказал, что температурные скачки прогнозируются на этой неделе и на юге России, пишет RT. Так, в Краснодаре 11 января температура составит +12 градусов, пройдут дожди. 12 января выпадут сильные осадки до трети месячной нормы, а температура понизится на 10 градусов. В ночь на 13 января ожидается -8…-10 градусов. В субботу, 15 января, столбики термометров поднимутся до положительных показателей, также пройдут осадки, отмечает телеканал «360».

Ранее 10 января главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова предупредила жителей столицы о предстоящей оттепели. По ее словам, погода будет значительно теплее, но эффективная температура будет ниже реальной. Не исключается, что в пятницу, 14 января, температура в Москве будет превышать отметку 0 градусов, то есть можно ожидать легкую оттепель.