Прямой эфир
Спорт
«Зенит» объявил о переходе Сергеева из «Крыльев Советов»
Общество
Метеоролог рассказал о «погодной лихорадке» в ряде регионов России
Политика
Песков подтвердил отсутствие в планах новых контактов Путина и Байдена
Мир
Россиянам будет доступна бесплатная связь в Казахстане с 12 по 19 января
Общество
В прокуратуре сообщили о сокращении числа преступлений в Москве в 2021 году
Недвижимость
Участники рынка заявили о росте доли ипотечного платежа до 18,6% за три месяца
Общество
В Госдуме предложили отменить роуминг для оказавшихся в зонах ЧП россиян
Мир
В МИДе указали на неприемлемость попыток США и НАТО запугать РФ
Наука
Ученые назвали 2021 год одним из самых теплых в истории
Экономика
Стоимость биткоина опустилась ниже $40 тыс. впервые за полгода
Сюжет:

Метеоролог рассказал о «погодной лихорадке» в ряде регионов России

Метеоролог Шувалов рассказал, в каких регионах РФ ожидается «погодная лихорадка»
0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Руководитель прогностического центра «Метео», метеоролог, эколог Александр Шувалов предупредил о надвигающейся на ряд российских регионов «погодной лихорадке» с 12 января.

Куда это погодится: как аномальное тепло спасло Европу от газового коллапса
Ожидать ли нового витка подорожания топлива до окончания зимы

В беседе с ИА «Ура.ру» в понедельник, 10 января, Александр Шувалов сообщил, что в Москве 13 января минимальная температура воздуха в ночные и утренние часы составит -20…-25 градусов, а 14 января днем ожидается от 0 до -6 градусов. Прогнозируется снег, порывы ветра могут достигать 15–17 м/с. Иными словами, в течение 15–20 часов температура воздуха существенно повысится, а давление упадет на 20 мм ртутного столба.

Сутками ранее аналогичная ситуация ожидается в Санкт-Петербурге. Ночью и утром 11 января столбики термометров покажут -20 градусов, 12 января температура воздуха составит -17…-19 градусов, а 13 и 14 января потеплеет до 0 градусов, пишет «Москва 24». В выходные же вновь ожидается похолодание.

Эксперт рассказал, что температурные скачки прогнозируются на этой неделе и на юге России, пишет RT. Так, в Краснодаре 11 января температура составит +12 градусов, пройдут дожди. 12 января выпадут сильные осадки до трети месячной нормы, а температура понизится на 10 градусов. В ночь на 13 января ожидается -8…-10 градусов. В субботу, 15 января, столбики термометров поднимутся до положительных показателей, также пройдут осадки, отмечает телеканал «360».

Ранее 10 января главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова предупредила жителей столицы о предстоящей оттепели. По ее словам, погода будет значительно теплее, но эффективная температура будет ниже реальной. Не исключается, что в пятницу, 14 января, температура в Москве будет превышать отметку 0 градусов, то есть можно ожидать легкую оттепель.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021