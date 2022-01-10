Инфекционный центр в Оренбурге не достроили в срок

Строительство нового инфекционного госпиталя в Оренбурге должно было завершиться в декабре 2021 года. Однако подрядчик не исполнил обязательства по контракту, поэтому не подписан акт о выполнении работ. В отношении организации возбуждено административное дело.

По данным прокуратуры, в отдельных корпусах нет потолочного покрытия, вентиляции, линолеума, напольного плиточного покрытия и облицовки на дверных проемах. Кроме того, в прачечную не подведены вода и канализация, пишет 56orb.ru. Завезенное оборудование и медицинская мебель частично не установлены.

Инфекционный центр возводят в рамках госпрограммы «Развитие здравоохранения Оренбургской области». На реализацию проекта выделили 2,7 млрд рублей, из них около 1 млрд рублей — средства благотворителей. Учреждение рассчитано на 186 коек, но при необходимости число мест увеличат до 379. Ранее стало известно, что принимать пациентов медучреждение начнет весной 2022 года.