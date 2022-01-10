BMW представила меняющий цвет автомобиль

На выставке потребительской электроники Consumer Electronics Show (CES) в Лос-Анджелесе компания BMW представила концептуальный автомобиль iX Flow. Об этом сообщает пресс-служба бренда 10 января.

Главная особенность модели — возможность за считаные секунды целиком или частично менять свой цвет. Кузов автомобиля изначально окрашен светлой эмалью, а сверху наклеена специальная тонкая пленка.

«Плавное изменение цвета кузова стало возможным благодаря специальному покрытию, которое точно повторяет формы и обводы кузова. В основе технологии E Ink лежит электрофоретический процесс. Пигменты различных цветов выводятся на поверхность покрытия с помощью воздействия электрического тока, в результате чего кузов приобретает желаемый оттенок», — говорится в сообщении.

Отмечается, что технология E Ink чрезвычайно энергоэффективна. Никаких затрат энергии на поддержание выбранного цвета кузова не требуется: электрический ток подается лишь во время короткой фазы изменения оттенка.

21 октября сообщалось, что в течение ближайших 10 лет концерн BMW планирует выпустить в общей сложности около 10 млн электромобилей.

До 2025 года концерн планирует последовательно увеличивать объем продаж электромобилей более чем на 50% в год и в конечном счете достичь десятикратного роста относительно 2020 года. Ожидается, что в 2030 году не менее половины проданных автомобилей BMW будут полностью электрическими.