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Участники рынка заявили о росте доли ипотечного платежа до 18,6% за три месяца

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С учетом роста цен и ставок средний ежемесячный платеж по ипотеке на вторичное жилье для россиян, берущих кредит на покупку недвижимости, вырос за октябрь–декабрь 2021 года на 18,6%, в том числе из-за роста ипотечных ставок с 8,7% в октябре до 9,9% в январе 2022 года. Соответствующие подсчеты сделали для «Известий» эксперты федеральной компании «Этажи» в понедельник, 10 декабря.

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Специалисты рассчитали, как изменилась сумма платежа ипотеки сроком на 20 лет при первоначальном взносе 15% за прошедший год.

За прошедший год размер ипотечного платежа вырос на 38,4% с 14 587 рублей в январе 2021 года, когда ставка по ипотеке была 8,2%, до 20 188 рублей в январе 2022-го, когда она достигла 9,9%. Относительно июня прошлого года сумма платежа стала больше на 29,1% — тогда ипотечная ставка на вторичку составляла 8,5%.

Увеличение размера ежемесячного платежа, связанного с изменением ставок по кредиту за прошлый год, составило, без учета динамики роста средней стоимости квадратного метра, 13%, в том числе с октября 2021 года — 9%.

Эксперты компании «Этажи» составили рейтинг из городов, где ежемесячный платеж за кредит на покупку жилья на вторичке, с учетом динамики средней цены квадратного метра за последние три месяца, вырос значительнее всего. Стоимость ипотечных займов исследовали в 190 городах России. Для расчета была взята средняя стоимость квадратного метра в городах-миллионниках, квартира площадью 30 кв. м, срок кредита — 20 лет, первоначальный взнос 15%, ставка в октябре 2021 года — 8,7%, в январе 2022-го — 9,9%.

Выяснилось, что средний уровень прироста ежемесячного платежа для всех городов России составил 18,6%. Значительнее всего ежемесячный платеж с октября вырос в Краснодаре — на 27,6%, с 17 788 рублей до 21810 рублей. На втором месте Ростов-на-Дону — на 26%, здесь платеж повысился с 17569 рублей до 21 515 рублей. На третьем — Самара, где сумма платежа по ипотеке выросла на 23%, с 16858 рублей до 20059 рублей.

Далее следуют: Волгоград и Казань (+22%), Челябинск (21%), Санкт-Петербург (+20%), Новосибирск (+19%), Пермь (+18%), Красноярск и Омск (+17%), Екатеринбург, Москва и Уфа (по +16%) и Нижний Новгород (+14%).

Говоря о новостройках, больше всего ежемесячный платеж по ипотеке вырос в октябре прошлого года — на 6,6% и в январе 2022 года — на 6,9%. В среднем за последние три месяца ушедшего года сумма ежемесячного платежа по ипотеке стала выше на 2955 рублей относительно января того же года и на 1052 рубля — относительно октября.

Речь идет о покупке квартир площадью 30 кв. м, с учетом динамики роста средней цены и первоначальном взносе 15%. Динамика роста платедей выросла в следующих городах-миллионниках: Краснодар (+14% с 13284 рублей до 14881 рубля), Самара (+12,4% с 11623 рублей до 12824 рублей), Волгоград (+11,6% с 11698 рублей до 12879 рублей).

Далее следуют: Челябинск (+11,5%), Ростов-на-Дону (+10,3%), Москва (+8,7%), Казань (+8,1%), Уфа (+7,7%), Санкт-Петербург и Екатеринбурге (+7,6%), Нижний Новгород (+7,2%), Омск (+6,8%), Пермь (6,7%), Красноярск (+3,9%) и Новосибирск (+3,8%).

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Татьяна Решетникова, заместитель руководителя ипотечного департамента компании «Этажи», рассказала «Известиям», что с учетом растущей разницы в процентных ставках снижающийся спрос на рынке новостроек в первом полугодии этого года поддержат те, кто решит переориентироваться с покупки вторичного жилья на первичное из-за более доступных ипотечных кредитов. Поэтому какого-то резкого снижения спроса в этих условиях мы не ожидаем, подчеркнула она.

По ее словам, на рынке вторички ситуация чуть сложнее, ипотечные ставки растут, а следовательно спрос будет снижаться. Уровень его падения будет зависеть от того, насколько собственники готовы снижать цену при продаже своих объектов. Дальнейшее повышение цен и ипотечных ставок приведет к тому, что для части населения готовое жилье будет недоступно в ипотеку, посетовала она.

Решетникова отметила, что, как показывает опыт, критичным для рынка является уровень ипотечных ставок более 14%.

Иван Веденисов, генеральный директор платформы залогового кредитования Online-Ipoteka, сообщил «Известиям», что повышение ставок по ипотеке не стало с сюрпризом для рынка уже в декабре прошлого года, и больше всего подорожали предложения с первоначальным взносом менее 30%: сейчас ставки по таким кредитам у некоторых игроков превышают 11% годовых.

«Мы ожидаем, что концу первого квартала средневзвешенная ставка по ипотеке превысит психологический порог в 10% годовых: рынок возвращается к двузначным ценникам. Таким образом игроки реагируют на декабрьское повышение ключевой ставки ЦБ РФ — это основной фактор удорожания ипотечных кредитов», — считает он.

Дальнейшая динамика ставок для таких кредитов будет зависеть, по его словам, от политики ЦБ в части ключевой ставки и ряда других факторов, но в первом полугодии отката назад ожидать не стоит. Веденисов выразил мнение, что удорожание ипотеки отразится на структуре спроса, который может снизиться в пределах 10%, особенно в части рыночных программ.

Ранее в этот же день в ВТБ сообщили, что с 11 января банк повысит ставки по ипотеке на строящееся и готовое жилье на 1 процентный пункт (п.п.). Минимальная ставка по обеим программам этой кредитной организации достигнет 10,3%.

В «Росбанке» рассказали «Известиям», что повысили ипотечные ставки с 10 января 2022 года, в Абсолют Банке — в ноябре прошлого года, а в Газпромбанке — в декабре. Еще в ряде банков не исключили повышения ставок, в других заявили — что пока не повышали их.

По словам доцента РЭУ им. Г.В. Плеханова Дениса Домащенко, более высокие ставки «охладят пыл не совсем благонадежных заемщиков», снизив общий уровень банковского кредитного риска.

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