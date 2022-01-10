Девочка пострадала при катании на ватрушке в Новгородской области

В Новгородской области 14-летняя девочка едва не погибла, катаясь на «ватрушке», привязанной к автомобилю. У нее диагностировали сотрясение головного мозга.

За рулем автомобиля находился 17-летний подросток. Во время движения он столкнулся с другим автомобилем, стоявшим на обочине дороги, пишет ИА FlashNord со ссылкой на пресс-службу управления НИБДД по региону.

В отношении подростка возбудили административное дело. Также наказание ждет владельца автомобиля.

Ранее врачи включили катание на ледянках в список самых опасных из неспортивных зимних развлечений. Оно сопряжено с риском повреждения позвоночника.