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СКР подтвердил смерть депутата КПРФ от переохлаждения

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В Свердловской области депутат думы Амиральского городского округа от КПРФ Валерий Блинов насмерть замерз на улице. Информацию о причине смерти политика 10 января подтвердил старший помощник руководителя регионального Следственного управления Следственного комитета РФ (СУ СК) Александр Шульга.

Уголовное дело следователи возбуждать не будут, так как смерть Блинова не носит криминальный характер. Не теле повреждений не обнаружено, сообщает сайт Znak.ru.

Тело Блинова было найдено в конце декабря. Тогда уточнялось, что его обнаружили у реки Сысерть.

Блинов — ветеран МВД. По итогам службы награжден двумя орденами Мужества.

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