Шеф-повар Гордон Рамзи рассказал об опыте приготовления блюд для Путина

Британский шеф-повар и телеведущий Гордон Рамзи рассказал, что однажды ему довелось готовить ужин для президента России Владимира Путина.

«Это произошло, когда меня пригласили на Даунинг-стрит во время встречи [бывшего премьер-министра Великобритании] Тони Блэра и президента Путина. Я чуть не умер от страха», — признался он в эфире «Шоу Келли Кларксон».

Рамзи подчеркнул, что переживал за качество блюд сильнее, чем обычно.

«Это был невероятный опыт. Вот ты здороваешься, стоишь с ними (Путиным и Блэром — Ред.) рядом, тебе задают вопросы о спарже», — вспомнил Рамзи.

Повар вспомнил, что в тот вечер российскому лидеру подали томатный консоме с золотой икрой белуги-альбиноса, закуски из цыпленка и свиной рульки, жареное филе сибаса на подушке из толченого молодого картофеля и белой спаржей под соусом из красного вина, а также традиционный британский пирог с патокой, передает 9 января издание The Mirror.

Владимир Путин и Энтони Блэр встречались в рамках визита российского лидера в Великобританию в 2000 году.

Ранее, в мае 2021-го, французский повар Жером Риго, который несколько лет работал в Кремле, рассказал, что Путин предпочитает мясные блюда. До этого, в марте того же года, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что глава государства неприхотлив в еде, но избегает мучных изделий.