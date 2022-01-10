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На Украине мужчина оштрафован за лайк под гербом СССР

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Житель Украины, поставивший лайк под изображением герба СССР и разместивший его на своей странице в «Одноклассниках», оштрафован на 250 гривен (11,6 тыс. рублей). Такой приговор вынес Роменский суд Сумской области, он опубликован 31 декабря в Едином государственном реестре судебных решений.

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Отмечается, что обвиняемый, который является сотрудником автозаправочной станции, поставил лайк 30 мая 2020 года под публикацией, которая представляла собой «агитационную открытку на черном фоне с изображением, похожим по «строению» на советский герб, в котором в окружении перевязанных снопов посередине есть изображение советской звезды с серпом и молотом, окутанной снизу красной лентой со словами «Один народ», над звездой изображены три современных флага РФ, Украины и Белоруссии».

Следствие квалифицировало такие действия как «распространение материалов с призывами к совершению умышленных действий с целью насильственной смены или свержения конституционного строя или захвата государственной власти».

Обвиняемый, как говорится в материалах суда, «полностью и безоговорочно» признал свою вину, объяснив, что не собирался «кого-нибудь призвать к таким действиям». Суд утвердил соглашение между прокуратурой и обвиняемым, в соответствии с которым мужчина должен выплатить штраф.

Ранее, 28 декабря 2020 года, сотрудники правоохранительных органов на Украине возбудили уголовное дело в отношении 19-летнего жителя Киева, который гулял по Львову в шапке с серпом и молотом. Молодой человек находился в кафе, когда в полицию поступило сообщение о том, что на нем надета шапка с советской символикой.

До этого, 20 августа 2020 года, жителя Одессы посадили под домашний арест из-за публикации в Facebook герба СССР, изображения серпа и молота, а также пятиконечной звезды и портрета коммунистического деятеля. После публикации на одессита завели уголовное дело и провели обыск в его доме, в ходе которого изъяли компьютер.

9 апреля 2016 года Верховная рада Украины приняла законы о так называемой декоммунизации, которыми осуждается «коммунистический режим» и, в частности, запрещается советская символика.

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