Беспорядки в Казахстане, по официальным данным, привели к задержанию свыше 8 тыс. и гибели более сотни граждан, из которых 17 силовики. Тем временем предварительный ущерб экономике, по самым скромным подсчетам, превысила $200 млн, уточнил на днях и.о. главы МВД Казахстана Ерлан Тургумбаев. И, видимо, дальше эти цифры будут увеличиваться.

Едва ли сегодня в республике найдется чиновник, который со стопроцентной уверенностью скажет, что «вспышки ожесточенного сопротивления» (пользуясь терминологией казахстанских властей) завершатся в ближайшее время. И действительно: такое заявление было бы воспринято как безответственное, поскольку проблема, судя по всему, оказалась с двойным дном.

Иными словами, некоторая представленная официальными лицами информация дала экспертам основание говорить о масштабной скрытой угрозе трансграничного характера. Она так или иначе касается всего постсоветского пространства. Речь идет о международном терроризме и спящих ячейках.

Ведь хорошо известно, что в ходе беспорядков основной мишенью для нападений становились далеко не только государственные учреждения, но и объекты жизнеобеспечения, социальной и транспортной инфраструктуры, включая аэропорт Алма-Аты. Организованные группы злоумышленников буквально парализовали на некоторое время жизнь в стране. Отдельно стоит заметить, что подобное было бы невозможно себе представить без очевидного попустительства местных силовых структур. К слову, по подозрению в госизмене был задержан бывший глава Комитета нацбезопасности (КНБ) Казахстана Карим Масимов и ряд других бывших и действующих чиновников.

Но вернемся к последствиям уличного хаоса, в которых просматривается террористический след. Сообщалось, что в Алма-Ате после организованных действий злоумышленников по разным причинам начались перебои с поставками продовольствия. Пришлось местным добровольцам формировать дружины, которые помогают одиноким пожилым людям с доставкой продуктов питания. И, хотя казахстанские СМИ подчеркивали, что проблема будет решена в ближайшее время, ясно, что выгодоприобретателями перебоев вполне могли оказаться террористы. Именно они в странах Средней Азии и в других государствах с низким уровнем жизни любыми методами сеют еще больше недоверия между гражданами и местными властями, чтобы максимально расширить число сторонников. Страх — для них всегда питательная среда.

По всей видимости неслучайно, что преступники переодевались в форму сотрудников полиции, военнослужащих и совершали противоправные действия как бы от имени государства. При этом они демонстрировали профессиональные навыки, явно нехарактерные для манифестантов, не прошедших спецподготовку. В местах пребывания и перед нападением выводились из строя камеры видеонаблюдения, баррикадировались проезжие части, по периметру выставлялись наблюдатели. Для координации действий использовали радиостанции.

Кроме того, при попытке перехода через госграницу были задержаны порядка 300 человек, пытавшихся покинуть Казахстан на автотранспорте и пешком. Кстати, президент Киргизии Садыр Жапаров заявил, что допускает возможность участия граждан республики в беспорядках в Казахстане. Неудивительно: терроризм, как и коронавирус границ не знает.

Преступники часто пользуются тем, что грань между бунтом, погромом и протестом в силу национальных особенностей и темперамента в азиатских странах бывает весьма тонка. Достаточно вспомнить печальные события в Андижане (Узбекистан) в 2005-м, когда к протестующим примкнули члены местной организованной преступной группировки. Или взять бесконечные госперевороты в соседней Киргизии, один из которых в 2010 году привел к очередным межэтническим столкновениям между киргизами и узбеками в Оше.

Вероятно, этими не самыми приятными воспоминаниями и руководствовались российские власти, когда сочли необходимым в рамках ОДКБ откликнуться на призыв президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева о введении миротворческого контингента. Тем более, что в республике проживает порядка 3,5 млн русских. Вместе с тем военно-транспортные самолёты ВКС РФ приступили к эвакуации россиян из Казахстана. Несколько бортов уже покинули международный аэропорт Алма-Аты.

Теперь важно, чтобы руководство республики всеми силами со своей стороны способствовало осушению благоприятной почвы для международного терроризма, его спящих ячеек — ненависти. Политический курс Астаны в последние годы вызывал немало обоснованных вопросов у политических и общественных деятелей России. Распространение национализма, выражавшегося в так называемых языковых патрулях или языковых рейдах, когда русских чуть ли не насильно заставляли говорить на казахском, отказ от кириллицы в пользу латиницы и другие шаги, скажем прямо, не способствовали диалогу.

Характерно, что в критический момент истории независимого Казахстана президент и другие представители политического руководства стали часто делать свои заявления на русском языке, отмечать роль России в стабилизации обстановки. В этом нет умаления или отказа от суверенитета. Опыт Москвы в урегулировании конфликтов продолжает быть востребованным на постсоветском пространстве.

Автор — директор Центра изучения новой Турции

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