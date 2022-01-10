В КХЛ допустили возможную паузу в чемпионате из-за вспышек коронавируса

Вице-президент КХЛ допустил паузу в чемпионате из-за COVID-19. Лига прорабатывает несколько вариантов развития ситуации, сообщает телеканал «Известия». Ранее в разных командах были вспышки заражения коронавирусом. КХЛ отменила три ближайших матча рижского «Динамо». У 14 хоккеистов и одного тренера — положительные ПЦР-тесты. Коронавирус также выявили у 26 игроков «Салавата Юлаева». Из-за этого КХЛ отменила матч команды с «Йокеритом».

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.