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В ВТБ заявили о планах повысить ставки по ипотеке выше 10%

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Второй крупнейший банк России, ВТБ, повысит с 11 января ставки по ипотеке на строящееся и готовое жилье на 1 процентный пункт (п.п.). Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на представителя кредитной организации. Первым банком, повысившим ипотечные ставки, стал Сбербанк в ноябре 2021 года.

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Минимальная ставка по обеим программам ВТБ достигнет 10,3%. Условия кредитования на покупку жилья в рамках льготных госпрограмм не изменятся, добавил представитель финансовой организации.

Сейчас ставка по ипотеке в размере 9,3% доступна для зарплатных клиентов ВТБ, при оформлении онлайн-заявки и использовании цифровых сервисов. Без этих трех условий ставка в банке составляет 10,2%, но каждое из условий дает 0,3 п.п. скидки.

Рефинансирование ипотеки других банков будет доступно под 10,6%, а сейчас это 9,4%. Для заемщиков, которые получат одобрение по кредиту до 11 января, условия не будут пересматривать.

ВТБ повышает ставки по ипотеке третий месяц подряд. Последний раз это произошло 9 декабря — тогда ставку повысили на 0,3 п.п., до 9,3% годовых, а перед этим, в ноябре, — на 0,7 п.п. В декабре кредитная организация оформила свыше 40 тыс. ипотечных займов почти на 170 млрд рублей, что стало лучшим результатом в ее истории.

Повышение ипотечных ставок представитель ВТБ объяснил резким ростом базовой ставки Центробанка 17 декабря на 1 п.п., до 8,5%. Также это связали с тем, что дальнейшее ужесточение денежно-кредитной политики (ДКП) регулятора вынудит банки снова изменить условия по кредитным продуктам.

10 января 2022 года генеральный директор Национального рейтингового агентства Алина Розенцвет заявила «Известиям», что в 2022 году ставки по ипотеке за рамками льготных программ в среднем будут превышать уровень ключевой на 1–1,5% и могут выйти за 10%. По данным «Дом.РФ», среди 15 крупнейших банков на рынке ипотеки ставка на конец ноября была чуть ниже 9% на новостройки и 9,27% — на вторичное жилье.

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