Сбербанк повысил ставки по ипотеке на новостройки и вторичное жилье

Сбербанк повысил ставки по ипотеке на новостройки на 0,4 п.п. — до 8,8%. Также на 0,6 п.п. повысились ставки на вторичное жилье, до 9,1%. Об этом 15 ноября сообщается на сайте кредитной организации.

Из опубликованных данных следует, что стоимость ипотечного кредита на готовое жилье повысилась с 8,1 до 8,7%. Увеличилась также стоимость рефинансирования ипотеки — с 8,2 до 8,6% годовых.

Кроме того, с 9,2 до 9,6% выросли ставки по ипотечным кредитам на строительство индивидуального жилого дома, а ставки на покупку загородной недвижимости повысились с 8,4 до 8,8%

1 ноября представители крупнейших банков рассказали «Известиям» о запуске льготной зеленой ипотеки: ее уже разрабатывают в Сбербанке и Газпромбанке, а оценивают эту возможность в Альфа-банке, ПСБ, Росбанке и «Дом.РФ». При этом банки уверены, что господдержка могла бы значительно повысить спрос на зеленую ипотеку.