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Антонов призвал не допустить расшатывания ситуации в Казахстане

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Посол России в США Анатолий Антонов призвал не допустить расшатывания ситуации в Казахстане, передает телеканал «Известия».

Властям страны нужно помочь оправиться от потрясений, уверен дипломат.

«Казахстан оказался под ударом радикалов, исповедующих человеконенавистническую идеологию. Тысячи джихадистов и мародеров попытались подорвать конституционный строй. Применяют оружие против мирных граждан. Причиняют ущерб государственному и частному имуществу. Замечу, что всё это происходит после американского бегства из Афганистана и стремительного развития на этом фоне экстремистских идей и течений в регионе», — заявил Анатолий Антонов.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

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