Разработаны критерии социальных проектов для выпуска облигаций

ВЭБ подготовил критерии (таксономию) социально ориентированных проектов (проект есть у «Известий»), соблюдение которых будет необходимо для использования специальных финансовых инструментов, включая социальные облигации. К категории социальных, среди прочих, смогут быть отнесены проекты по ипотечному кредитованию, строительству дорог, поддержке бизнеса и самозанятых. В госкорпорации ожидают, что правительство утвердит документ во второй половине 2022 года.

Согласно критериям, социальные проекты должны быть направлены на решение проблем целевых групп населения: малоимущих, безработных, пенсионеров, неполных, многодетных и молодых семей, детей-сирот, инвалидов, бывших заключенных и так далее. Всего таксономия содержит 10 основных направлений реализации социальных проектов, включая здравоохранение, образование, занятость, доступное жилье, спорт, культуру, искусство и туризм, доступность продуктов, инфраструктуру.

Пока в портфели банков входят преимущественно проекты в области медицины, отметил в беседе с «Известиями» первый зампред ВЭБа Алексей Мирошниченко. По его словам, критерии дают ориентир для людей, желающих финансировать социальные проекты. Сама госкорпорация в 2022 году планирует выпустить социальные облигации на общую сумму 10-20 млрд рублей.

ЦБ уже начал оценку на предмет возможного снижения риск-весов по всем облигациям проектов устойчивого развития, включая социальные, сообщил «Известиям» замглавы Минэка Илья Торосов.

«Если будет положительное решение, может применяться сниженная ставка по кредитам за счет формирования меньших резервов банками», — пояснил замминистра.

Министерство уже обсуждает проект таксономии с Банком России, органами власти и бизнес-сообществом, в 2022 году документ поступит на рассмотрение правительства, уточнил Илья Торосов.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Общественный бонд: разработаны критерии соцпроектов для выпуска облигаций